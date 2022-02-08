За клопотаннями прокуратури АР Крим Херсонський міський суд арештував 14 літаків російської авіакомпанії за незаконні польоти в окупований Крим.
Як зазначається у повідомленні прокуратури Автономної Республіки Крим, ці літаки перевозили пасажирів з/до закритого пункту пропуску "Сімферополь-авіа" і таким чином, були знаряддям вчинення злочинів.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 332-1, ч. 1 ст. 111, ч. ч. 2, 3 ст. 332, та ст. 334 КК України.
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У повідомленні вказано, що російською авіакомпанією "Газпром авіа" незаконно використовувались 14 пасажирських літаків марок "Dassault Falcon", "Sukhoi Superjet" та "Boeing" для неправомірного переправлення осіб через державний кордон України, з порушенням правила міжнародних польотів.
"Також встановлено, що не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до АР Крим в порушення законодавства. Такі дії розглядаються прокуратурою автономії як такі, що підривають суверенітет України", - йдеться у повідомленні.
Загалом у рамках зазначеного провадження накладено арешти вже на 263 повітряних судна, які здійснювали регулярні пасажирські та інші перевезення до окупованого півострова, порушуючи норми міжнародного права та законодавство України.