Раніше Байден пропонував Москві зустрітися з Путіним у «третій країні».

Держсекретар США Ентоні Блінкен уперше зустрінеться з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим на полях міністерської зустрічі Арктичної ради в Ісландії.

Про це пише dpa з посиланням на офіційного представника Держдепу США Неда Прайса.

Читайте такожБайден візьме участь у саміті "Бухарестської дев'ятки", де обговорять Україну«Двостороння зустріч відбудеться після вечірнього заключного заходу Арктичної ради і надасть можливість перевірити, чи зможемо ми досягти більш стабільних і передбачуваних відносин з Москвою», – пояснив він.

У МЗС Росії стверджують, що Блінкен і Лавров зосередяться на обговоренні «ключових питань взаємин і міжнародного порядку денного».

Очікується, що темою розмови стане можлива зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна.

Зустріч Байдена і Путіна

Раніше Байден пропонував Москві зустрітися з Путіним у «третій країні».

Зазначається, що американський глава здійснить свою першу закордонну поїздку як президент у червні – для участі в саміті G7 у Великій Британії, а потім відправиться до Бельгії на зустріч НАТО. Також заплановані переговори на вищому рівні з офіційними особами ЄС.

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Автор: Яна Ставська