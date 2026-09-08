РФ планує випробувати балістичні ракети із дальністю до 800 км, - ГУР

За словами Вадима Скібіцького, під час цих випробувань росіяни можуть намагатися уразити об’єкти на заході України.

Росія збільшує інтенсивність кобмінованих ударів по Україні, аби спровокувати соціально-економічну кризу. Для цього в Москві прагнуть наростити обсяги виробництва балістики і збільшити дальність цієї зброї, заявив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО.

"За нашими оцінками, до кінця цього року Росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів", – повідомив Скібіцький.

За його словами, що під час цих випробувань росіяни можуть спробувати уразити об’єкти на заході України.

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Він також зауважив, що агресивні плани РФ також включають блокаду Чорного моря і спроби втягнути Білорусь у війну проти України та до гібридних операцій проти НАТО.

"На сьогодні ми не бачимо реальних індикаторів підготовки, власне, ударних угруповань на території Білорусі, але ми пам’ятаємо січень-лютий 2022 року. [...] Ключовий фактор, який стримує Білорусь, – це внутрішні ризики, обмежені військові спроможності і потенційні економічні проблеми. Водночас, за нашими оцінками, ми вважаємо достатньо вірогідним те, що Білорусь продовжить надавати підтримку [російським] гібридним заходам, надаючи власну територію для створення тиску на кордоні з державами НАТО й підвищення інтенсивності інформаційно-психологічних операцій", – зазначив генерал-майор.

Про втрати РФ

Як повідомив Скібіцький, у серпні 2026 року Росія втратила на війні 43 000 солдатів, тоді як рекрутувала лише 39 000.

"Від стратегічної мети – знищення української державності – Росія не відмовляється і веде війну на виснаження попри важкі втрати. [...] Генштаб армії РФ вважає, що інтенсифікація заходів мобілізації – це єдиний спосіб досягти основних цілей: повної окупації Росією українського Донбасу та забезпечення стратегічної ініціативи", – пояснив представник ГУР.

Він також зазначив, що у 2026 та 2027 роках Росія має намір мобілізувати в армію близько 600 000 осіб, половину з яких – вже до кінця цього року.

РФ нарощує атаки перед настанням холодів

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко заявив, що Росія намагається створити для України складну комбіновану загрозу. Йшлося про балістику, крилаті ракети та реактивні "Шахеди". За його словами, нині росіяни прагнуть послабити воєнний потенціал і ударні спроможності України. Зокрема, вони атакують місця зберігання боєприпасів і намагаються виявити та уразити виробничі потужності.

Колумніст The New York Times Раджан Менон наголошував, що запаси ракет-перехоплювачів для української ППО скорочуються, тоді як РФ нарощує повітряні атаки та готується до ударів по енергетиці напередодні зими. За його словами, через відносну стабільність лінії фронту дедалі більшого значення набуває боротьба в повітрі.

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