Секретар РНБО назвав Медведєва "блогером-початківцем" й закликав того шукати прихисток у Північній Кореї.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов відреагував на слова колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який був у гніві через те, що Україна відмовляється від переговорів. Кремлівський блазень погрожував "капітуляцією Києва".

Данілов у своєму Twitter обізвав Медведєва "блогером-початківцем" й закликав того шукати прихисток у Північній Кореї.

"Блогеру-початківцю Медведєву потрібно бути подумки не з Україною, а з державою типу Північної Кореї і саддамівським бункером, де він буде ховатися, і вже нарешті перестати писати "росія" з великої літери й звикати до того що "і це вони ще не відступали", - написав секретар РНБО Данілов.

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Нагадаємо, що Дмитро Медведєв нерідко відзначається скандальними заявами щодо України та світу загалом. Зокрема, одіозний політик полюбляє погрожувати цивілізованому світу ядерною зброєю. На тлі його істеричних та скандальних заяв з'явилися чутки, що Медведєв пиячить.

Раніше екс-президент Росії "наїхав" на Німеччину, яку назвав "ворогом".

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