Кремлівський блазень лякає "вимогами майбутнього".

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв, який, подейкують, зловживає алкоголем, видав нову порцію нісенітниць, гнівно коментуючи відмову президента України Володимира Зеленського від переговорів з окупантами.

Реакція Медведєва з'явилася у Телеграм.

Кремлівського блазня розгнівала позиція українського лідера. Він вдався до жалюгідних погроз, практично вимагаючи перемовин.

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"Зеленський сказав, що він не вестиме діалог з тими, хто висуває ультиматуми. Цьогорічні "ультиматуми" – дитяча розминка перед вимогами майбутнього. І він їх знає: тотальна капітуляція київського режиму на умовах Росії", - написав Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз не планує вести переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

"На сьогодні ні. Я не бачу ніякого бажання з їхнього боку бути конструктивними. Що стосується їх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував – він (Путін) чи хтось інший. Це мій принцип: я не розмовлятиму з тими, хто ставить мені ультиматуми", - підкреслив президент.

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