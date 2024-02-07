Голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна заявила, що три норми законопроекту про мобілізацію мають бути змінені.
На своїй сторінці в Facebook вона пропонує внести зміни в такі норми:
- Демобілізація. Радіна пропонує визначити чіткий строк та умови, за яких військові демобілізуються. На її думку, проблема в тому, що в законопроекті не вказані чіткі терміни задоволення рапорту військового про демобілізацію. Це "може породити вибірковий підхід і загалом не чесно".
- Відстрочка від призову по догляду за особою із інвалідністю. Народна депутатка пропонує зафіксувати принцип "одна особа із інвалідністю І чи ІІ групи – відстрочка для одного доглядача". Контролювати це вона пропонує програмними засобами реєстру військовозобов'язаних, але не "кошмаренням" осіб із інвалідністю вимогою додаткових довідок про постійний догляд.
- Відповідальність за нереєстрацію електронного кабінету військовозобов'язаного, неявку до ТЦК за повісткою тощо. Радіна заявила, що потрібно зробити справедливий механізм виявлення порушників, щоб відійти від вибіркового застосування санкцій до одних осіб і "не помічання" інших.
Народна депутатка також додала, що висновок антикорупційного комітету надали на опрацювання оборонному комітету.
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Законопроект про мобілізацію - останні новини
7 лютого Верховна Рада проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект про мобілізацію.
На думку ветерана АТО Євгена Дикого, новий законопроект вирішує тільки одну з двох ключових проблем. За його словами, треба внести зміни в пункт про покарання ухилянтів від мобілізації.