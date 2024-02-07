За словами голова антикорупційного комітету ВР Анастасії Радіної, ці пункти можуть породжувати вибірковість чи корупцію.

Голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна заявила, що три норми законопроекту про мобілізацію мають бути змінені.

На своїй сторінці в Facebook вона пропонує внести зміни в такі норми:

Демобілізація . Радіна пропонує визначити чіткий строк та умови, за яких військові демобілізуються. На її думку, проблема в тому, що в законопроекті не вказані чіткі терміни задоволення рапорту військового про демобілізацію. Це "може породити вибірковий підхід і загалом не чесно".

. Радіна пропонує визначити чіткий строк та умови, за яких військові демобілізуються. На її думку, проблема в тому, що в законопроекті не вказані чіткі терміни задоволення рапорту військового про демобілізацію. Це "може породити вибірковий підхід і загалом не чесно". Відстрочка від призову по догляду за особою із інвалідністю . Народна депутатка пропонує зафіксувати принцип "одна особа із інвалідністю І чи ІІ групи – відстрочка для одного доглядача". Контролювати це вона пропонує програмними засобами реєстру військовозобов'язаних, але не "кошмаренням" осіб із інвалідністю вимогою додаткових довідок про постійний догляд.

. Народна депутатка пропонує зафіксувати принцип "одна особа із інвалідністю І чи ІІ групи – відстрочка для одного доглядача". Контролювати це вона пропонує програмними засобами реєстру військовозобов'язаних, але не "кошмаренням" осіб із інвалідністю вимогою додаткових довідок про постійний догляд. Відповідальність за нереєстрацію електронного кабінету військовозобов'язаного , неявку до ТЦК за повісткою тощо. Радіна заявила, що потрібно зробити справедливий механізм виявлення порушників, щоб відійти від вибіркового застосування санкцій до одних осіб і "не помічання" інших.

Народна депутатка також додала, що висновок антикорупційного комітету надали на опрацювання оборонному комітету.

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Законопроект про мобілізацію - останні новини

7 лютого Верховна Рада проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект про мобілізацію.

На думку ветерана АТО Євгена Дикого, новий законопроект вирішує тільки одну з двох ключових проблем. За його словами, треба внести зміни в пункт про покарання ухилянтів від мобілізації.

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