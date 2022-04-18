Але треба дочекатися, чи потрібен Медведчук взагалі Путіну та РФ, оскільки відповіді на це питання на зараз не отримано.

Обмін підозрюваного в державній зраді народного депутата Віктора Медведчука буде відбуватися за посередництва третьої сторони.

Про це він повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи відеозвернення Медведчука до президентів України та Росії з проханням обміняти його на захисників і жителів Маріуполя.

Данілов зазначив, що Україна усвідомлює, що має справу з Росією, яка не виконує домовленостей, тому мають бути посередники.

"Ми свідомі того, з ким ми маємо справу, довіри немає. Якщо це буде відбуватися (йдеться про обмін - УНІАН), то це буде відбуватися, можливо, за посередництва третьої сторони для того, щоб ми чітко розуміли, що всі виконують свої домовленості, які беруть на себе", - наголосив секретар РНБО.

За його словами, до росіян немає довіри, бо вони "дуже часто, коли беруть зобов'язання, то забувають їх виконувати".

"І це є великою трагедією саме для них - вони себе завели в таку пастку, коли їм вже ніхто не довіряє", - додав Данілов.

Водночас секретар РНБО наголосив, що на сьогодні немає від російської сторони відповіді з приводу звернення Медведчука. "Треба дочекатися, чи потрібен Медведчук взагалі Путіну та РФ. Відповіді на це питання ми не отримали", - сказав Данілов.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня 2021 року Медведчуку вручили підозру в державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни (ст. 111 та ст. 438 КК) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року йому оголосили нову підозру в держзраді та сприянні тероризму у так званій "вугільній справі" (ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК), яку правоохоронні органи почали документувати ще 2016 року.

27 лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

12 квітня його затримали. Президент України Володимир Зеленський запропонував РФ обміняти Медведчука на українських військових полонених.

Личаківський районний суд Львова змінив запобіжний захід Медведчуку на арешт без можливості внесення застави.

Президент Зеленський вважає, що якщо Росії цікаво, вона точно відреагує на готовність України обміняти підозрюваного в державній зраді Медведчука на полонених військових ЗСУ.

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