Глава держави заявив, що українська сторона передала такі сигнали як публічно, так і не публічно.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо Російській Федерації цікаво, вона точно відреагує на готовність України обміняти підозрюваного в державній зраді народного депутата Віктора Медведчука на полонених військових Збройних сил України.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю для українських ЗМІ, відеозапис якого опублікований у Telegram.

"Ми готові обміняти Медведчука, чесно, готові абсолютно, авжеж на наших військових або що може запропонувати Росія. Мені здається, ми ці сигнали як публічно, так і не дуже публічно передали. Якщо їм це цікаво, вони точно відреагують", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні нардепу Віктору Медведчуку змінили запобіжний захід на тримання під вартою без права внесення застави. Таке рішення ухвалив Личаківський райсуд Львова. Рішення було ухвалили з огляду на втечу Медведчука з-під домашнього арешту 26 лютого і оголошення 2 березня підозрюваного у міжнародний розшук.

12 квітня в результаті спецоперації, проведеної СБУ, його було затримано.

13 квітня Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

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