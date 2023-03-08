Все це, каже він, через невдачі ворога на фронті.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував учорашні істеричні заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, які, зокрема стосувалися й очільника української держави Володимира Зеленського.

"По-перше, я хочу сказати, що це нерви. Нерви не витримують не лише у Лукашенка, а й на території Росії. Вони зараз шаленіють, шукають способи розв'язання питань, з якими вони хотіли швидко закінчити", - заявив Данілов в ефірі телемарафону.

З кожним днем проблем стає більше не тільки в Росії, а в Білорусі, каже він. Плюс народ РБ активно підтримує Україну, зокрема й на нашій території.

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"Істерика в Білорусі та Росії буде тільки посилюватися. Ми маємо бути до цього готовими", - заявив Данілов й додав, що ворог не має можливості воєнним шляхом розв'язати певні питання, тому буде задіювати "план Б".

За його словами, українській стороні цей план відомий. Але "Мінська-3", як би того хотів ворог, не буде. Також секретар РНБО вкотре наголосив, що Росія – країна-терорист, а з терористами не можна домовлятись.

Лукашенко назвав Зеленського "гнидою"

7 березня Лукашенко різко висловився на адресу президента України Володимира Зеленського. "Я ще якось думав, що Україні потрібен мир, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський - просто гнида. Просто гнида!", - сказав він.

Він знову почав стверджувати під час свого спічу, що Зеленський просив його "укласти пакт про ненапад".

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