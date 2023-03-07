Лукашенко кинув виклик Зеленському / фото getty images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко різко висловився на адресу президента України Володимира Зеленського.

"Я ще якось думав, що Україні потрібен мир, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський - просто гнида. Просто гнида! Такі операції не проводяться без узгодження з керівником країни і головнокомандувачем. Це я вам кажу як президент", - сказав він.

Лукашенко заявив, що Зеленський нібито "бігає навколо Білорусі, надсилає людей і просить". Він знову згадав про те, що Зеленський просив його "укласти пакт про ненапад".

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"Як я вже говорив: "Давайте укладемо пакт про ненапад, давайте домовимося, у нас з вами немає ніяких проблем". На що я говорив: "Ми не збираємося нападати". - "Ні, давайте підпишемо договір під заступництвом організації Об'єднаних Націй, що ви на нас не нападете". Ви чули мої всі ці заяви. І в цей час ... що ж, виклик кинуто", - заявив самопроголошений президент Білорусі.  

Заяви Лукашенка-деталі

Лукашенко розкрив брехню своєї пропаганди про підрив літака ДРЛО А-50У в Білорусі. Він заявив, що літак нібито отримав "незначні" пошкодження, і нібито його відправили на ремонт в РФ.

Також самопроголошений лідер Білорусі розкрив нові деталі про затримання терориста "українських" спецслужб під час вручення держнагород силовикам і сам заплутався у своїх поясненнях.

Раніше Білоруський диктатор на нараді про суспільно-політичну обстановку і стан злочинності в країні заявив, що Україна запропонувала Мінську укласти пакт про ненапад.

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