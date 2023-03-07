Лукашенко заявив, що Зеленський начебто "бігає навколо Білорусі, надсилає людей і просить".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко різко висловився на адресу президента України Володимира Зеленського.

"Я ще якось думав, що Україні потрібен мир, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський - просто гнида. Просто гнида! Такі операції не проводяться без узгодження з керівником країни і головнокомандувачем. Це я вам кажу як президент", - сказав він.

Лукашенко заявив, що Зеленський нібито "бігає навколо Білорусі, надсилає людей і просить". Він знову згадав про те, що Зеленський просив його "укласти пакт про ненапад".

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"Як я вже говорив: "Давайте укладемо пакт про ненапад, давайте домовимося, у нас з вами немає ніяких проблем". На що я говорив: "Ми не збираємося нападати". - "Ні, давайте підпишемо договір під заступництвом організації Об'єднаних Націй, що ви на нас не нападете". Ви чули мої всі ці заяви. І в цей час ... що ж, виклик кинуто", - заявив самопроголошений президент Білорусі.

Заяви Лукашенка-деталі

Лукашенко розкрив брехню своєї пропаганди про підрив літака ДРЛО А-50У в Білорусі. Він заявив, що літак нібито отримав "незначні" пошкодження, і нібито його відправили на ремонт в РФ.

Також самопроголошений лідер Білорусі розкрив нові деталі про затримання терориста "українських" спецслужб під час вручення держнагород силовикам і сам заплутався у своїх поясненнях.

Раніше Білоруський диктатор на нараді про суспільно-політичну обстановку і стан злочинності в країні заявив, що Україна запропонувала Мінську укласти пакт про ненапад.

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