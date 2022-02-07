Патрульний Сергій Петрик викликаний у якості свідка.

Держбюро розслідувань у рамках розслідування справи нардепа Олександра Трухіна викликало на допит патрульного Сергія Петрика, відео з нагрудної камери якого оприлюднено у ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, Петрик вже прийшов в ДБР у супроводі адвоката.

Його викликали у якості свідка у кримінальному провадженні по факту ДТП, повідомила речниця ДБР Ольга Чиканова.

"Вказаний поліцейський сьогодні викликаний до ДБР як свідок аби дізнатися від нього усі деталі. Наразі матеріали справи налічують понад 5 томів. Також слідчими ДБР за цей період вивчено всі відеоточки, мабуть, десь тисячу точок на відрізку від Полтави до Києва, встановлюються всі обставини, проведено 4 експертизи. На цей момент триває 5-та, заключна, експертиза, після якої ми зможемо дізнатися, хто був за кермом, а також інші обставини ДТП", - зазначила речниця.

Петрик у коментарі журналістам сказав, що свою камеру з відео з місця ДТП у кінці робочої зміни здав у відділку поліції як це робиться зазвичай і надалі не мав до нього доступу.

"Кожен працівник поліції, патрульної поліції - звичайний рядовий, він отримує, заступаючи на чергування, боді-камеру свою по окремому номеру під свій особистий підпис. Надалі користується нею на чергуванні і в кінці зміни здає камеру також під підпис. Потім всі дії з камерами до працівників поліції - патрульних - звичайних рядових не стосуються", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого у ДБР заявили, що у справі про ДТП за участі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна поліцейський не надавав їм свідчення, які оприлюднили журналісти.

"Принагідно підкреслимо, що слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. На жаль, працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам", - сказано у заяві.

При цьому у ДБР зауважили, що громадяни також не надали фото чи відео з місця ДТП.

Водночас у ДБР повідомили, що відео з боді-камери поліцейського, який давав інтерв'ю, буде долучено до справи, як і відео з камер інших патрульних, які були на місці події.

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Внаслідок аварії постраждали шестеро людей. За даними ЗМІ, Трухін, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував ДТП.

У протоколах поліції, зроблених з місця ДТП, зазначено, що за кермом автомобіля Трухіна була інша людина.

Сам Трухін стверджував, що в день аварії не був п'яним. Також він зазначав, що не звертався до ЗМІ з проханням видалити інформацію про ДТП.

Видання "Українська правда" 1 лютого 2022 року оприлюднило відео з камер патрульних поліцейських, які працювали на місці ДТП, за участю Трухіна. Патрульний розповів, що того дня депутат мав ознаки алкогольного сп'яніння.

На відео Трухін просить інспектора дозволити йому "тихенько піти", обіцяючи потім "віддячити". Також він заперечує, що перебував за кермом автомобіля, який потрапив в аварію.

2 лютого Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом пропозиції Трухіним хабаря правоохоронцям (ч. 1 ст. 369 КК України).

Досудове розслідування генпрокурор Ірина Венедіктова доручила здійснювати детективам Національного антикорупційного бюро.

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