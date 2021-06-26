В МЗС у День кримськотатарського прапора нагадали Росії про необхідність виконання її зобов’язань як держави-окупанта.

У Міністерстві закордонних справ сьогодні, у День кримськотатарського прапора, нагадали Росії про необхідність виконання її зобов’язань як держави-окупанта.

Про це йдеться у заяві МЗС.

Нагадується, що 26 червня відзначається День кримськотатарського прапора, датою святкування якого обраний перший день роботи першої сесії Курултаю кримськотатарського народу II скликання.

Саме 26 червня 1991 року, після більш ніж 73-річної вимушеної перерви, відбулося відродження Курултаю кримськотатарського народу, вищого національного інституту корінного народу Криму. Отже, 26 червня відзначаємо ще й тридцяту річницю відродження Курултаю кримськотатарського народу.

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Кримськотатарський прапор був затверджений Першим Курултаєм кримських татар у 1917 році. У різні часи він піддавався репресіям та заборонам. Навіть зображення кримськотарського прапора у місцях депортації кримських татар – поселеннях Середньої Азії та Сибіру - вважалося злочином проти радянської влади.

«Сьогодні, як і 77 років тому, російська окупаційна адміністрація намагається зруйнувати кримськотатарську ідентичність. Знищується пам’ять про кримськотатарські національні символи, грубо порушуються культурні, мовні та релігійні права корінного народу Криму.

Російська окупаційна адміністрація проводить системну політику утисків усіх релігійних спільнот, знищує релігійні пам’ятки кримських татар, проводить незаконні археологічні розкопки та перевозить культурні артефакти з Криму на територію Російської Федерації, використовуючи їх в якості політичного інструменту задля демонстрації зв’язку між півостровом і царською, радянською та сучасною Росією», - заявляють в МЗС.

Україна засуджує політику держави-агресора, спрямовану на знищення кримськотатарської ідентичності, обмеження можливостей використання національної символіки, в т.ч. прапора, порушення прав на здобуття освіти рідною мовою, знищення національних культурних і релігійних пам’яток, пропагування мови ворожнечі та насаджування дискримінації за етнічними та релігійними ознаками.

У цей день в МЗС вкотре нагадали Росії про необхідність виконання своїх зобов’язань як держави-окупанта та вимагаємо припинення репресій щодо українців та кримських татар, виконання наказу Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року та скасування заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

МЗС закликало міжнародну спільноту вжити додаткових заходів політико-дипломатичного тиску на РФ та захистити гуманітарне право та права людини на тимчасово окупованому півострові.

Разом з тим, Посольство США в Україні звернулося до Росії з вимогою припинити окупацію Криму.

"У День кримськотатарського прапора ми вшановуємо кримськотатарський народ. Ми закликаємо Росію поважати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями та вимагаємо припинення окупації Криму", - наголосили у Посольстві США.

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Автор: Вікторія Токарєва