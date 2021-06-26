Прапори кримськотатарського народу підняли над будівлею МЗС і Київської міськдержадміністрації.

У столиці відзначають День кримськотатарського прапора.

Як повідомляє у Facebook лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, прапори кримськотатарського народу підняли над будівлею МЗС і Київської міськдержадміністрації.

О 15.00 з нагоди свята розпочнеться автопробіг центральними вулицями Києва.

Маршрут автопробігу: старт - проспект Перемоги (біля парку Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут") - проспект Тараса Шевченка - бульвар Лесі Українки - бульвар Дружби народів - міст Патона - Дніпровська набережна - Південний міст - Наддніпрянське шосе - бульвар Дружби народів - Велика Васильківська - Хрещатик (фініш).

Читайте такожУ столиці відкрили інсталяцію "Світанок" як нагадування про депортацію кримчан (відео)З 17.30 до 18.00 відбудеться урочиста хода з винесенням великого кримськотатарського прапора. Учасники заходу пройдуть Хрещатиком до Майдану Незалежності.

Також на Майдані буде організований конкурс дитячого малюнка "Мій прапор", який організовується ГО "Кирим аілесі" (Кримська родина).

О 18:00 розпочнеться мітинг-концерт, присвячений Дню кримськотатарського прапору.

Довідка УНІАН. Кримськотатарський прапор був затверджений у 1917 році, а саме свято почало відзначатися з 2010-го та закріплене рішенням V Курултаю кримськотатарського народу. Золота тамга на блакитному стязі для всього світу стала символом нескореності та мужності народу, символом боротьби за свої права, боротьби за повернення Криму під контроль України.

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Автор: Вікторія Токарєва