Херсонські підприємці долучились до чергової акції протесту проти законів, які зобов’язують ФОПів використовувати касові апарати.

Депутат Херсонської обласної ради, кандидат у мери міста Володимир Сальдо підтримав ФОПів та наголосив на тому, що наразі малий та середній бізнес Херсона не має умов для того, щоб працювати за новими законами. Про це він розповів в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Дія цього закону, який зобов'язує всіх підприємців мати касові апарати, розповсюджується в Херсоні на 20 тисяч людей. Адже у нас в місті 13 ринків та чотири ринкові містечка. А умови щодо придбання та використання касових апаратів абсолютно не пристосовані для працівників ринків», – наголосив він.

Депутат також нагадав, що ціни на касові апарати стартують від 6 тисяч гривень.

«Дія цього закону, який зобов'язує всіх підприємців мати касові апарати, найболючіше «вдарить» у Херсоні по 20 тисячам людей. Це працівники 13 ринків і 4 чотирьох ринкових містечок. А умови щодо придбання та використання касових апаратів абсолютно не пристосовані для працівників ринків», – наголосив він.

«Абсолютно справедливо підприємці вимагають від влади захистити своє право на працю. Адже саме ФОПи наповнюють міський бюджет, і якщо вони простоюватимуть, то міський бюджет втратить гроші», – додав Сальдо.

Нагадаємо, 3 листопада в Києві перед стінами Верховної Ради відбувся мітинг SaveФОП, де понад 25 тисяч підприємців підписали петицію за збереження спрощеної системи оподаткування і за законопроєкт №3853-1. Після чого було обіцяно відтермінування на рік введення в дію закону, що зобов'язує малий і мікробізнес встановлювати касові апарати. Це відтермінування депутатами на пленарному засіданні не було підтримане. Тому акції протесту тривають.

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Автор: УНІАН