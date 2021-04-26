20 квітня народний депутат від «Слуги народу» Євген Шевченко у Мінську провів зустріч з Олександром Лукашенком.

Народний депутат від «Слуги народу» Євген Шевченко під час поїздки до Білорусі перебував у відпустці за власним бажанням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив на брифінгу, коментуючи ситуацію довкола поїздки Шевченка у Білорусь і зустрічі з Олександром Лукашенком, який називає себе президентом країни.

За словами Разумкова, парламент не делегував Шевченку жодних повноважень.

Він зазначив, що під час поїздки Шевченко перебував у відпустці за власним бажанням, а «заборонити пересуватись громадянам і народним депутатам в мене можливості немає».

"Я думаю, що будь-які міжнародні зносини повинні відбуватися на належному рівні і з належними повноваженнями", - додав Разумков.

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Зустріч Шевченка та Лукашенка: що відомо

20 квітня Шевченко у Палаці Незалежності в Мінську провів зустріч з Лукашенком.

У партії «Слуга народу» заявили, що Шевченка ніхто не уповноважував вести перемовини з Лукашенком.

Сьогодні, 26 квітня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що керівництво фракції виступає за виключення з лав фракції Шевченка через зустріч з Лукашенком.

Раніше Шевченко заявив, що створюватиме власний політичний проект, якщо його виключать з фракції "Слуга народу".

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Автор: Денис Прядко