Депутатка від «Слуги народу» Ірина Аллахвердієва, фігурантка гучного скандалу про «корабельну сосну», вчергове приголомшила журналістів яскравим образом і дорогими прикрасами.
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На парламентське засідання Аллахвердієва прийшла не тільки у стильному костюмі, а й з дорогим аксесуаром за ціною непоганої машини. Світлини опублікувала Страна.
Вітаючись з колегою, «слуга» випадково показала швейцарський годинник Ulysse Nardin моделі Classico Jade з перламутровим циферблатом і діамантами по колу. Браслет виготовлений з крокодилячої шкіри коричневого кольору.
Як пише видання, Classico Jade з колекції 2018 року й початково коштував 9 900 доларів або близько 275 тисяч гривень. Зараз його можна придбати за знижкою у 15-20%.
Автори матеріалу пишуть, що в декларації депутатки є відомості лише про вдвічі дешевший за вартістю годинник фірми Frederique Constant.
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