Вони виступають проти фіскалізації та вимагають, щоб будь-який діалог відбувався з представниками малого бізнесу.

Під Верховною Радою проходить мітинг представників ФОПів.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь понад 200 людей.

Вони тримають плакати: "ФОП основа нації, ні фіскалізації!", "Президенте, не вбивай малий бізнес!!!", "Зеленський, зустрінемось на виборах! ФОП Кривий Ріг Ze end", "Не чуєш ФОПів – втрачаєш рейтинг". Також підприємці тримають прапори з написами ФОП і назвами міст. Два чоловіки б’ють в барабани.

Читайте також"Швидка допомога" для бізнесу: Зеленський затвердив склад Ради з питань сприяння підприємцям

Перед учасниками акції виступає народний депутат України чотирьох скликань Ксенія Ляпіна. За її словами, вони виступають проти фіскалізації та вимагають, щоб будь-який діалог відбувався з представниками малого бізнесу.

Біля парламенту посилена охорона. Частково перекривався рух вулицею Грушевського, біля будівлі парламенту. На даний час рух відновлено.

Нагадаємо, в Україні перерахували всі гроші, що зберігаються на рахунках ФОПів. Тільки за поточний рік ця сума збільшилася на 9%.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Надя Пришляк