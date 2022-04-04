Сотні людей були вбиті російською армією у містах під Києвом, які раніше були під тимчасовою окупацією ворога.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що масове вбивство російськими окупантами українців у Бучі унеможливлюють пошуки компромісу з агресором.

Про це він написав у Twitter.

Він підкреслив, що винуватців трагедії повинні покарати.

"Злочинці повинні бути названі злочинцями, притягнуті до відповідальності та засуджені. Фото з Бучі спростовують переконання, що компроміс треба шукати будь-якою ціною. Насправді українським захисникам треба насамперед три речі: зброя, зброя і ще раз зброя", - висловився польський лідер.

Трагедія в Бучі: що відомо

Сотні людей були вбиті російською армією у містах під Києвом, які раніше були під тимчасовою окупацією ворога.

Деяких людей розстрілювали просто на дорогах і покидали їхні тіла на вулицях. У багатьох були зв’язані білою стрічкою руки.

Також знайшли тіло раніше зниклої старости села Мотижин Бучанського району разом з убитим чоловіком та сином.

Є факти зґвалтування дітей та жінок, тіла деяких росіяни намагалися спалити.

З’явились супутникові фото масових поховань у Бучі.

У Міноборони РФ свою причетність заперечують, стверджуючи, що кадри з Бучі та інших міст є нібито провокацією радикалів і монтажем. Хоча напередодні, 1 квітня, у міністерстві публічно заявляли про "зачистку" населених пунктів.

Світова громадськість обурена новими свідченнями безкарного поводження Росією з цивільними в Україні. Глава МЗС Британії Елізабет Трасс написала у Twitter, що шокована кадрами убитих.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв іще більші санкції проти Росії, а президент Франції Еммануель Макрон висловив своє співчуття.

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