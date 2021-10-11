Стаття Медведєва має мало спільного з реальним політичним змістом, вважає радник глави Офісу президента.

В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на статтю заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про нібито безглуздість контактів Росії з нинішньою українською владою.

Статтю прокоментував УНІАН радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Перш за все, потрібно звертати увагу на те, хто сказав і що саме сказав. Більш того, очевидно, що поява подібних текстів має відношення не стільки до реального політичного процесу, скільки до самої примітивної пропаганди. І навіть відповідь на перше питання "хто сказав?", а сказав це абсолютно несуб'єктний навіть для РФ Медведєв, точно відкидає підозри в серйозності даної заяви", – заявив він.

На думку співрозмовника, повноцінно розбирати "настільки спрощені пропагандистські кліше" – неправильно.

Він вважає, що стаття Медведєва більше схожа на "якісь дитячі образи, традиційні комплекси і тотальне нерозуміння сучасних реалій" і має мало спільного з реальним історичним знанням та реальним політичним змістом.

"Скажу прямо, пан Медведєв сьогодні точно не репрезентант будь-якої актуальної політичної концепції. Можна, звичайно, погодитися з тим, що частково цей текст відображає настрій ультраконсервативної частини оточення нинішнього російського лідера. І Медведєва просто використали в рамках якоїсь внутрішньої гри", – додав радник керівника ОП.

За його словами, все, що говорить екс-президент РФ Медведєв, вже давно носить кліше "анекдотичності і несерйозності" й не вирішує ніяких завдань.

"У будь-якому виконанні подібні фрази просто безглузді – вони не вирішують ніяких ситуативних завдань; не позначають нові підходи, а скоріше, навпаки, підкреслюють архаїчність і негнучкість частини російських еліт; переказують міфи, які навіть в самій РФ викликають скепсис. Тобто і на питання "навіщо це сказано?" – негативна відповідь очевидна: без будь-якої мети. Заради інфантильного хайпу", – зазначив він.

Подоляк впевнений, що єдине, що дійсно має значення зараз, – це чітке розуміння і українським, і російським суспільством, "що без переговорів двох лідерів неможливо вивести ситуацію в двосторонніх відносинах з глухого кута".

Читайте також"Зовнішнє управління, ко-ко-ко, слабка влада": у Зеленського висміяли статтю Медведєва про Україну"Переговори потрібні об'єктивно. Якщо частина еліти РФ наполегливо намагається "збити" свого президента з цих переговорів навіть таким нехитрим способом і таким непрезентабельним спікером, то подібна активність може тільки нашкодити самій Росії. Тим більше, що обговорювати історичні та актуальні аспекти зараз в давньорадянській стилістиці, знову запропонованої Медведєвим, просто моветон...", – резюмував він.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв в одному з російських ЗМІ опублікував статтю під назвою "Чому безглузді контакти з нинішнім українським керівництвом".

У ній він стверджував, що зараз Україна знаходиться в пошуку своєї ідентичності й створює "свою окрему історію", а "українські керівники, особливо перші особи, – люди, які не мають ніякої стійкої самоідентифікації. Нещасні люди".

За його словами, Володимир Зеленський – це людина, яка "має певні етнічні корені, все життя говорила російською мовою", яка, прийшовши до влади, "відмовилася від своєї ідентичності", що нібито викликає у нього "когнітивний дисонанс".

"Можна тільки уявити, наскільки огидно йому було зробити подібне моральне "сальто-мортале". Це нагадує божевільну ситуацію, коли представники єврейської інтелігенції в нацистській Німеччині з ідейних причин попросилися б на службу в СС", – пише Медведєв.

На його думку, Зеленський нібито змушений маневрувати між різними силами: "радикальними націоналістами" (їх Медведєв назвав "нациками"), "мусульманською частиною населення, перш за все татарами... – щоб йому не зламали шию".

Російський політик також назвав закон про корінні народи України "ублюдковим", а "Кримську платформу" – "дебільною".

Він підкреслив, що "українські керівники нинішньої генерації – люди абсолютно несамостійні".

Медведєв упевнений, що "США нічого не потрібно від України, крім протистояння з Росією...", тому такий союз нібито нестійкий.

"На чолі України стоять слабкі люди, які прагнуть тільки до того, щоб набити свої кишені... З такими слабкими людьми контакти непродуктивні... Переговори з ними абсолютно безглузді", – сказано в тексті.

За словами заступника голови Радбезу РФ, в цій ситуації Росії залишається тільки дочекатися появи в Україні іншого керівництва.

Автор: Антоніна Доломанжи