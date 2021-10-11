Україна не має ніякої цінності для НАТО і ЄС, вважає російський політик.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вирішив висловитися про переговори з Україною. Політик вважає, що українська влада є "неосвіченою", а тому переговори він називає "безглуздими".

Про це Медведєв заявив у своїй статті, яку опублікувало російське видання "Комерсант".

Так, Медведєв стверджує, що Україна "складає" окрему історію. Владу країни він назвав "нещасними" людьми, які нібито не мають "ніякої стійкої самоідентифікації". Крім цього, говорячи про Україну, екс-президент РФ називає нашу країну змученою.

Медведєв відкрито критикує Зеленського і стверджує, що він "потурає" настроям українців.

"Йому явно огидно потурати цим настроям, вся історія його життя, життя його сім'ї повстає проти подібної гидоти. Нормальний, порядна людина просто не змогла б це робити. Але, на жаль, треба. Інакше розмажуть мізки по стінах. Він дуже боїться і не любить цих людей, але змушений проповідувати їх ідеологеми, захищати огидні йому погляди. Вивернута навиворіт людина", - написав про президента України російський політик.

Крім цього, Медведєв називає владу України "несамостійною". Російський політик стверджує, що США нібито використовують нашу країну для тотального стримування РФ.

Читайте такожЯк швидко зупинити війну на Донбасі та за 5 хвилин звільнити Крим: Арестович розкрив "рецепт""Надії на членство в НАТО і Євросоюзі так само ефемерні з цілком очевидних причин. Сама Україна не має ніякої цінності на лінії прямого протистояння західних сил (у тому числі потенційно військового) з нашою країною. Дурнів боротися за Україну немає. А нам з васалами справу мати безглуздо. Справи потрібно вести з сюзереном", - заявив Медведєв.

На цьому представник країни-агресора не зупинився. Політик продовжив "сипати" провокаційними заявами та образами на адресу України. На думку Медведєва, нашою країною керують "слабкі люди", які хочуть тільки заробити.

"Безглуздість і навіть шкідливість відносин з нинішніми керівниками України полягає ще й у тому, що на чолі цієї країни стоять неосвічені та необов'язкові люди", - пише у своїй статті екс-президент Росії.

Деякі російські ЗМІ активно розхвалюють позицію Медведєва. Однак не всі видання дали статті політика позитивну оцінку. Крім цього, в мережі вже з'явилася маса критики. Користувачі пишуть, що колишній президент РФ представив "збірник" провокацій, які навряд чи позитивно позначаться на позиції країни-агресора в усьому світі.

Як раніше вже повідомляв УНІАН, Пєсков заявив, що Кремль не буде обговорювати питання деокупації Криму.

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Автор: Поліна Кузенко