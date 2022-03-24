Зокрема йдеться про допомогу у галузі кібербезпеки і з метою захисту від хімічних, біологічних, радіаційних і ядерних загроз.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що лідери НАТО домовились допомагати більше Україні після звернення президента Володимира Зеленського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг повідомив на брифінгу по завершенню надзвичайного саміту глав держав та урядів країн-членів Альянсу.

"Народ України чинить опір з мужністю і рішучістю, бореться за свою свободу і майбутнє. Ми виступаємо на їхньому боці. Президент Зеленський звернувся до нас з палкою промовою, подякувавши союзникам НАТО за значну підтримку, яку ми надаємо, і наголосив на життєвій необхідності ще більшої воєнної допомоги", – сказав Столтенберг.

За його словами, сьогодні лідери НАТО погодилися забезпечувати подальшу підтримку для України та "запроваджувати безпрецедентну ціну для Росії" за розв'язаною нею війною.

Він зазначив, що союзники укомплектовують Збройні сили України завдяки значним військовим поставкам, в тому числі протитанковими і протиповітряними системами, а також безпілотними апаратами. За його словами, ця допомога вже довела, що є високоефективною. Також країни-члени Альянсу надають суттєву фінансову і гуманітарну допомогу.

"Сьогодні ми погодились робити більше, у тому числі щодо допомоги у галузі кібербезпеки, і надання спорядження, аби допомогти Україні захиститися проти біологічної, хімічної, радіаційної і ядерної загроз", – підкреслив Столтенберг.

Він пояснив, що це може включати обладнання з виявлення і захисту від цих загроз, медичну допомогу, а також забезпечення професійної підготовки на випадок зараження і управління в кризових умовах.

"Ми налаштовані робити усе можливе для підтримки України, і я вітаю конкретні пропозиції з надання допомоги, зроблені союзниками сьогодні", - додав він.

Столтенберг повідомив, що країни-члени НАТО уважно вислухали пропозиції президента України Володимира Зеленського.

При цьому він нагадав, що Україна отримує летальне озброєння, сучасні системи, які допомагають збивати літаки та атакувати бойові танки, а також багато інших видів допомоги.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни ввели та продовжують вводити потужні економічні санкції проти країни-агресора. Обмеження стосуються обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін. Зокрема курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази.

Ба більше, світові виробники та бренди почали масово йти з російського ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують заробляти "криваві гроші". Зокрема Adidas, Leroy Merlin та Danone.

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