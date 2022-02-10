За словами голови МВС, людина, яка взяла на себе провину за аварію, насправді в момент ДТП була в іншому місці.

Голова МВС Денис Монастирський звільнив із посади начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Монастирський поінформував про початок розслідування спроби фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського.

"Причиною таких моїх дій стало те, що сьогодні слідчі Харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП", - написав він.

Натомість, вже сьогодні стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці.

Монастирський запевнив, що до відповідальності за смерть людини буде притягнутий тільки той, хто був за кермом.

"Через намагання приховати цей злочин та надання завідомо неправдивих показань, справа має бути передана до Головного слідчого управління Національної поліції для повного та об’єктивного розслідування", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині на трасі Київ-Харків-Довжанський 9 лютого близько 22:55 автомобіль скоїв наїзд на пішохода, внаслідок чого той помер. На місці ДТП нібито знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Пізніше на сайті Міністерства внутрішніх справ з'явилося повідомлення, що поліція Харківщини викликатиме на допит можливого учасника ДТП Олександра Ярославського.

У коментарі сам Олександр Ярославський повідомив, що нічого не знає про цю аварію.