Тіло невідомого чоловіка з тілесними ушкодженнями знайшли на автошляху в Харківській області. Сам Ярославський стверджує, що не знав про аварію, оскільки він "спав удома".

На Харківщині на трасі Київ-Харків-Довжанський 9 лютого близько 22:55 автомобіль скоїв наїзд на пішохода, внаслідок чого той помер. На місці ДТП нібито знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Як повідомили в поліції Харківської області, загиблому на вигляд близько 50 років, його особа встановлюється.

У повідомленні поліції зазначається, що "невстановлений автомобіль" нібито рухався зі сторони міста Чугуєва в напрямку Харкова, а "особа зловмисника встановлюється".

Також у поліції додали, що за фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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ЗМІ про причетність Ярославського до аварії

Утім, як повідомило видання "Українська правда" із посиланням на джерела в правоохоронних органах, ДТП сталася на трасі Чугуїв – Мартове, ближче до Мартового, а на місці знайшли номерний знак "0018".

"Такі номери має передня машина кортежу Ярославського. Джерело УП також зазначило, що Ярославський часто сам водить авто", - пише видання.

Пізніше, пише УП, до поліції подзвонив чоловік, який повідомив, що став учасником ДТП біля Мартового, і пообіцяв прийти до райвідділу давання свідчень. Однак, станом на 10 ранку 10 лютого цей чоловік до поліції ще не приходив. Згодом ще один співрозмовник УП повідомив, що водія станом на 12:00 вже допитують правоохоронці.

Також, за даними джерел УП, свідки могли бачити, як увечері кортеж Ярославського, який працює в Харкові і мешкає у Мартовому, виїжджав із Харкова.

МВС про виклик Ярославського на допит

Окрім цього, сьогодні на сайті Міністерства внутрішніх справ з'явилося повідомлення, що поліція Харківщини викликатиме на допит можливого учасника ДТП Олександра Ярославського.

"В рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також усі обставини ДТП. Крім того, поліцейські встановлюють особу водія, а також викликають на допит можливого учасника ДТП", - зазначили в МВС.

Утім, за даними джерел видання "Страна", Ярославський на своєму літаку сьогодні нібито вилетів із Харкова до Лондона.

Коментар Ярославського про ДТП

Проте, у коментарі виданню "Об'єктив" Олександр Ярославський повідомив, що нічого не знає про цю аварію.

"Я спав удома і вранці тільки дізнався про це", - сказав бізнесмен.

Зазначається, що Ярославський не підтвердив, але й не спростував той факт, що до аварії причетний автомобіль його кортежу. Відповідаючи на запитання, чи належать автомобілям з кортежу номери 0018, він повідомив, що не "стежить за своїми номерами".

Ярославський також не знає, де були автомобілі з його кортежу під час ДТП. "Запитайте у кортежу", - сказав бізнесмен.

Він не захотів коментувати й інформацію у ЗМІ, де його пов'язують із цією аварією. "Послухайте, я не Нострадамус, звідки я знаю", - додав бізнесмен.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Дніпрі сталася ДТП на пішохідному переході. Дві машини зіткнулися на "зебрі", після чого одне авто відлетіло в зупинку і збило людей. Пішоходи йшли через дорогу на "зелене" світло, але аварія була неминуча.

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