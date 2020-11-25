Народний депутат Олександр Дубінський (фракція «Слуга народу») ініціював скликання позачергової сесії Верховної Ради для розгляду трьох важливих законопроектів.

Про це він повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook.

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«На сесії розглядатимуться три законопроекти: два щодо фізосіб-підприємців та один з розмитнення автомобілів:

"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни підходу у визначенні обсягу доходів для застосування спрощеної системи оподаткування" №3853 від 15.07.2020;

"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців" №3993 від 18.08.2020;

"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впорядкування структури акцизного податку" №3704 від 19.06.2020", - уточнив Дубинський.

Як нагадав нардеп, для скликання позачергового засідання, згідно зі ст.19 Закону «Про регламент Верховної Ради України», достатньо 150 підписів народних депутатів. Після того, як вони будуть зібрані, стане відома точна дата засідання парламенту.

Також Олександр Дубінський попросив українців вимагати від своїх депутатів підписати це звернення "і проголосувати за проекти законів в інтересах людей".

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Автор: УНІАН