Йдеться про Дмитра Табачника та Дмитра Ворону.

Двоє топ-посадовців часів президентства Віктора Януковича отримали заочні вироки – мова йде про екс-міністра освіти та науки Дмитра Табачника та колишнього очільника Державної реєстраційної служби Дмитра Ворону. Як повідомляє Служба безпеки України, Табачник отримав 15 років тюремного ув’язнення заочно, Ворона - 12 років заочно. Також у засуджених конфісковано їхнє майно на понад 200 млн грн.

Зазначається, що обидва зловмисники переховуються на території РФ і тимчасово окупованій території України, де проводять підривну діяльність проти нашої держави.

"Вони перебувають на прямому зв’язку з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим. За його координації Табачник регулярно надавав окупантам власні прогнози щодо розвитку суспільно-політичної ситуації в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ. Також за вказівкою агресора він консультував гауляйтерів Сальдо і Балицького з питань проведення псевдореферендумів у тимчасово окупованих районах Херсонської та Запорізької областей. Ще одним завданням Табачника було надання місцевим колаборантам "методичної" допомоги з переформатування освітньої галузі за російськими "стандартами", - інформує СБУ.

Зазначається, що за співпрацю з окупантами ексміністра призначили "радником" Євгена Балицького та включили до складу місцевого осередку путінської партії "Єдина Росія".

Як встановило розслідування, Ворона також був радником Балицького. Саме він підготував звернення до очільника Кремля, в якому пропонував нагородити російських військових та колаборантів, що брали учать у захопленні частини території на півдні України. Також він допомагав загарбникам створювати окупаційні органи РФ, зокрема формувати "штат" однодумців. Згодом він став "сенатором РФ від Запорізької області" та переїхав до Москви.

У СБУ зауважують, що також обидва зрадники причетні до численних фактів розграбування майна місцевих аграріїв та захоплення їхніх підприємств.

На підставі зібраних доказів суд визнав Табачника та Ворону винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

⁠ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Повідомляється, що судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). Нині тривають комплексні заходи для притягнення засуджених до відповідальності.

Суд на Януковичем

Як відомо, ще 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно засудив президента-втікача Віктора Януковича на 13 років за держзраду і пособництво у веденні агресивної війни.

Рік тому Подільський райсуд Києва дозволив здійснення спеціального судового провадження - in absentia - стосовно екс-президента Януковича та начальника його служби безпеки, яким інкримінують незаконне переправлення через держкордон і підбурювання до дезертирства.

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