На піджаку Джонсона був прикріплений значок із прапорами Британії та України.

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон частину великоднього звернення у неділю сказав укаїнською мовою.

У привітанні, висловленому переважно англійською, Джонсон сказав, що для українців послання Христа про надію, тріумф життя над смертю та добра над злом відгукується цьогоріч більше, ніж будь-коли раніше.

"Будьте сильні і майте в серці відвагу, ви всі, що уповаєте на Господа", - сказав українською мовою Борис Джонсон.

У ролику, викладеному в офіційному Twitter-акаунті британського прем’єр-міністра, також можна побачити традиційні українські писанки.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 17, 2022

На піджаку Джонсона був прикріплений значок із прапорами Британії та України.

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