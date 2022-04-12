Британський прем'єр 9 квітня несподівано прибув до України.

Раптовий візит британського прем'єра Бориса Джонсона до Києва пов'язаний з необхідністю терміново з'ясувати поточну ситуацію й дізнатися деталі перемовин з Росією.

Таку думку висловив воєнний експерт Олег Жданов в інтерв'ю журналістці Наталі Мосейчук, воно оприлюднене на її Youtube-каналі.

"Це було актом гасіння пожежі. Такий терміновий візит без визначення й оголошення - це гасіння пожежі і я думаю, що його спонукала заява Лаврова про те, що найближчими днями буде підписана мирна угода між Україною і Росією. І що війна ось-ось закінчиться. Справа в тому, що Захід налаштований так же, як і більшість нашого суспільства - воювати до перемоги. Які можуть бути перемовини? Саме тому він приїхав, для того, щоб з'ясувати ситуацію, що ж там коїться на цих перемовинах. Тому що іноді навіть в нашому інформпросторі просочується інформація, що переговори йдуть, і дуже жваво. Турецька преса пише, що там погоджено нейтралітет України, безпекові гарантії з боку РФ та інше. Я думаю, саме ця заява спонукала пана Джонсона приїхати, розібратися", - висловився він.

Жданов також відзначив той факт, що Джонсон розмовляв з президентом Володимиром Зеленським тет-а-тет. Його прогулянку центром Києва експерт назвав політичним кроком та демонстрацією того, що України перебуває в зоні інтересу Великобританії.

Нагадаємо, про візит Джонсона стало відомо 9 квітня. Того дня британський прем'єр потягом прибув до української столиці, зустрівся з Володимиром Зеленським, а також прогулявся Хрещатиком та Майданом Незалежності в супроводі українського лідера.