Генпрокурор вважає, що Росія не видасть Киву, оскільки в Україні йому загрожує 15 років тюрми.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова оцінила ймовірність притягнення Іллі Киви та Анатолія Шарія до відповідальності за державну зраду в Україні.

Про це вона сказала в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Ми закінчили всі справи по Киві і передали до суду, державна зрада найсуворіша. Але, оскільки злочин вчинений до набуття нового закону, тому максимальне покарання – 15 років. Чи видасть нам Російська Федерація Киву, таке щастя? Я думаю, що вона його залишить собі, але ми будемо притягати його до відповідальності", - сказала вона.

Що стосується Шарія, то, за словами Венедіктової, він знаходиться не під арештом, але в процедурі екстрадиційного арешту і видачі.

"Процес екстрадицій дуже довгий завжди. При максимально позитивному процесі – це може йти 3-6 місяців, а так, ця історія може йти і до року. Для нас важливо йти до кінця", - сказала генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, Кива виїхав з України до початку повномасштабного військового вторгнення російських військ.

6 березня Киві повідомили про підозру у держзраді та публічних закликах до зміни меж території України, 29 березня йому повідомили про ще одну підозру – у пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади.

12 березня в ДБР ініціювали оголошення Киви у міжнародний розшук.

15 березня парламент підтримав рішення про позбавлення Киви статусу народного депутата згідно з поданою ним заявою.

На початку 2021 року СБУ оголосила проросійському блогеру Анатолію Шарію, який живе в Іспанії, про підозру за ст. 111 (державна зрада) і ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

За даними слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

4 травня Шарія затримали в Іспанії. 5 травня іспанські ЗМІ повідомили, що суд відпустив його під підписку про невиїзд.

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