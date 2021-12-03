Путін поскаржився, що українські військові використовують безпілотники "Байрактар".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент Росії Володимир Путін обговорили ситуацію в Україні.

Як повідомляє агентство "Анадолу" з посиланням на управління зв'язків Адміністрації турецького лідера, телефонна розмова лідерів Туреччини і РФ відбулася в п'ятницю, 3 грудня.

Відзначається, що в ході розмови відбувся обмін думками щодо ситуації в Сирії, Лівії та Україні.

Також Ердоган і Путін обговорили регіональні питання, зокрема процеси між Азербайджаном і Вірменією.

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У той же час на сайті Кремля наголошується, що в ході розмови президент Росії заявив, що Київ "продовжує деструктивну лінію, спрямовану на зрив Мінських угод".

За його словами, про це свідчить "провокаційна активність Збройних сил України в зоні конфлікту, включаючи застосування ударних безпілотних апаратів "Байрактар".

Застосування Bayraktar на Донбасі

Україна домовлялася з Туреччиною про закупівлю ударних безпілотних комплексів оперативного рівня ще з 2018 року. У 2019 році ЗСУ починала випробування турецьких ударних дронів Bayraktar TB2. У липні 2021 року ВМС України отримали перший безпілотник з Туреччини.

26 жовтня на Донбасі один український воїн загинув, а один отримав поранення. Тоді українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ на Донбасі.

Згодом Берлін розкритикував застосування ЗСУ бойового дрону. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здивувався такій реакції.

У МЗС Туреччини своєю чергою заявили, що Україна повинна припинити називати Bayraktar "турецькими". За словами міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу, безпілотники, хоч і вироблені в Туреччині, але належать зовсім іншим країнам.

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Автор: Світлана Закелова