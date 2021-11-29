Кулеба попередив, що не повинно бути ніяких домовленостей за спиною України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив "червоні лінії" для посередництва президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана між Україною та Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу для іноземних ЗМІ.

Глава МЗС заявив, що Україна і Туреччина мають відмінні відносини, а президенти обох країн - високий рівень довіри.

"Україна залишається відданою роботі "нормандського формату", однак, ми ніколи не заперечували будь-які пропозиції або ініціативи добрих послуг, які пропонувалися іншими партнерами і друзями. І ми вітатимемо будь-які зусилля, які можуть допомогти нам припинити цю війну, повернути українські території, які зараз під російським контролем. Ми готові співпрацювати з такими партнерами і координувати зусилля", - наголосив Кулеба.

Читайте такожКулеба розповів про найгірший сценарій в разі вторгнення Росії"Єдине правило, яке ми маємо в Україні, полягає у наступному: не повинно бути жодних угод щодо України, які робляться або укладаються без України. Це "червона лінія". Усе інше вітається, ми готові говорити і обговорювати будь-які ініціативи, спрямовані на припинення конфлікту ", - наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини офіційно запропонував свою кандидатуру в якості посередника між Україною і Російською Федерацією в переговорах щодо Донбасу. Таку заяву Ердоган зробив під час інтерв'ю турецькому виданню NTV, відповідаючи на питання з приводу стурбованості багатьох країн через скупчення російських військ на кордоні з Україною.

На пропозицію Ердогана вже відреагували в Офісі президента України.

Автор: Віталій Саєнко