Туреччина пропонує провести у Стамбулі зустріч Росії, України й ООН.

Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган впродовж дня провів телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Як український лідер повідомив в Twitter, під час телефонної розмови обговорили створені агресором загрози продовольчій безпеці, шляхи розблокування українських портів та взаємодію в безпековій сфері.

"Були одностайні щодо необхідності відновлення миру. Цінуємо сприяння Туреччини у цьому процесі", - прокоментував він.

У президента Туреччини за підсумками розмови із Зеленським повідомили: "Під час зустрічі президент Ердоган заявив, що докладено всіх зусиль для продовження переговорів між Україною та Росією, і про готовність надавати необхідну підтримку, включаючи посередництво".

Раніше сьогодні відбулася розмова Ердогана з Путіним. Пресслужба президента Туреччини за підсумками повідомила, що Ердоган також заявив про готовність організації зустрічі України, Росії та ООН у Стамбулі, а також участі в "механізмі моніторингу" між сторонами, якщо вони на це погодяться.

Російська сторона не коментувала таку ініціативу і сповістила тільки про обговорення розблокування українських портів.

"Володимир Путін наголосив на готовності російської сторони сприяти безперешкодному морському транзиту вантажів у координації з турецькими партнерами. Це стосується й вивезення зернових із українських портів", - сповістив Кремль.

Як писав УНІАН, раніше президент Туреччини Ердоган запропонував українському і російському колегам Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну провести спільні телефонні переговори-конференцію,

Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що українська сторона готова розглянути такий формат переговорів, якщо на нього погодиться Росія. Речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив лише двосторонню розмову Путіна та Ердогана.

Посередництво Туреччини в перемовинах між Росією та Україною: що варто знати

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Туреччина взяла на себе роль посередника в переговорах і організувала зустріч делегацій України та Росії в Стамбулі 29 березня. Однак після того, як стало відомо про військові злочини окупантів у Бучі, переговори були заморожені.

28 квітня Ердоган розмовляв з Путіним телефоном і рекомендував відновити переговори з Україною за посередництва Туреччини.

Наприкінці квітня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Зеленський і Путін можуть зустрітися особисто вже найближчим часом. Однак зустріч так і не відбулася.

Також турецька влада пропонувала безпечну евакуацію по морю українських захисників з "Азовсталі" в Маріуполі, коли окупанти тримали їх в облозі та здійснювали нищівні бомбардування.

29 травня Ердоган анонсував окремі переговори з Зеленським та Путіним.

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