Президент Туреччини Таїп Ердоган 5 серпня відвідає російський курорт Сочі з одноденним візитом.
Про це повідомили у його офісі, пише Reuters. Жодних подробиць більше не повідомлялось.
Водночас російські ЗМІ з посиланним на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова пишуть, що Путін 5 серпня проведе переговори з Ердоганом. Втім, він не зазначив, які саме теми лідери двох держав обговорять.
За даними Анадолу, на порядку денному майбутнього візиту тема війни між Росією та Україною та інші процеси у регіоні. Очікується, що глави держав дадуть також оцінку реалізації угоди щодо "зернового коридору".
Остання зустріч Ердогана та Путіна відбулася 19 липня у Тегерані.
Як відомо, 22 липня Україна, Туреччина, Росія і організація Об'єднаних Націй підписали договір для експорту зерна з українських портів.
Вже вранці 23 липня російські війська ракетами атакували Одесу, вдаривши по морському торговому порту.
Представник командування Повітряних Сил Юрій Гнат заявив, що росіяни потрапили туди, де зберігалося зерно.