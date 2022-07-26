На порядку денному - ситуація щодо України та "зернова угода".

Президент Туреччини Таїп Ердоган 5 серпня відвідає російський курорт Сочі з одноденним візитом.

Про це повідомили у його офісі, пише Reuters. Жодних подробиць більше не повідомлялось.

Водночас російські ЗМІ з посиланним на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова пишуть, що Путін 5 серпня проведе переговори з Ердоганом. Втім, він не зазначив, які саме теми лідери двох держав обговорять.

За даними Анадолу, на порядку денному майбутнього візиту тема війни між Росією та Україною та інші процеси у регіоні. Очікується, що глави держав дадуть також оцінку реалізації угоди щодо "зернового коридору".

Остання зустріч Ердогана та Путіна відбулася 19 липня у Тегерані.

Як відомо, 22 липня Україна, Туреччина, Росія і організація Об'єднаних Націй підписали договір для експорту зерна з українських портів.

Вже вранці 23 липня російські війська ракетами атакували Одесу, вдаривши по морському торговому порту.

Представник командування Повітряних Сил Юрій Гнат заявив, що росіяни потрапили туди, де зберігалося зерно.

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