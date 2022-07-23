Ракетні удари по морському порту Одеси менш ніж за добу після підписання договору про експорт українського зерна є підлою провокацією нікчемної Росії.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"На словах ти Лев Толстой, а насправді… Росія передбачувано нікчемна. Ще не встигли висохти чорнила, а вже дві підлі провокації: удар по Одеському порту та заява Міноборони Росії, що українські порти "небезпечні для судноплавства"", - написав Подоляк.
Він додав, що такі дії Москви свідчать нагадуванням для світу, чого насправді варте російське "прагнення до миру".
Удар по Одеському порту: що відомо
Вранці 23 липня російські війська атакували Одесу чотирма ракетами. Повідомлялося про влучання в Одеський морський торговельний порт.
Коли російські ракети атакували Одеський морський порт, там чекало на відправлення зерно. Представник командування Повітряних Сил Юрій Гнат в ефірі телемарафону підтвердив, що росіяни потрапили саме туди, де воно знаходилося.
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ракетний обстріл порту Одеси - це плювок президента Російської Федерації Володимира Путіна в обличчя президенту Туреччини Реджепу Ердогану і генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу.
Там закликали ООН і Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.
Через кілька годин після атаки РФ на Одеський морський порт, де чекало на відправлення зерно, в ООН відреагували на злочин росіян. Генсек ООН Антоніу Гутерреш "беззастережно засудив удари, завдані по українському порту Одеса". Але він вкотре не назвав Росію відповідальною за ракетний удар і порушення домовленостей.
Домовленість про експорт зерна з України: деталі
22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.
Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.
Термін дії угоди становить 120 днів з можливістю продовження. Українські та російські військові схвалили маршрути вивезення. Військового супроводу вантажів не передбачено. Судна, які йдуть в Україну будуть оглядати на предмет наявності озброєння, задіяно й представників РФ.