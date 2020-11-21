Президент закликає молодих людей взяти участь у флешмобі Ukraine NOW та розповісти про любов до України.

Президент Володимир Зеленський закликає молодь взяти участь у масштабному всеукраїнському флешмобі Ukraine NOW та розповісти про любов до України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

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«Переглянув відео про нашу сучасну Україну, про молоді покоління свободи, народжені в незалежній країні. Вільні, красиві, сильні! Це та Україна, у яку я вірю. А погляньмо, в яку Україну вірить наша молодь!» – сказав глава держави.

У флешмобі Ukraine NOW можуть взяти участь усі охочі громадяни України віком до 30 років включно.

«З десятьма переможцями побачимося на День Незалежності, у 30-ту річницю України», – додав Зеленський.

Правила участі:

– записати ролик тривалістю до однієї хвилини, у якому поділитися своїми успіхами, розказати та показати, що означає саме для тебе бути українцем і як ти змінюєш життя країни на краще; – розмістити відео на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook чи Instagram або надіслати на адресу: ukrainenow.videos@gmail.com; – у дописі тегнути сторінку @UkraineNOW; – поставити хештег #IamUkraineNow; – поставити «лайк» допису про конкурс та підписатися на сторінку @UkraineNOW.

Надіслати відеоролики для участі в конкурсі можна до 1 березня 2021 року. За результатами конкурсу журі обере 10 переможців. Вони отримають можливість зустрітися та поспілкуватися на найважливіші теми з президентом у день 30-ї річниці незалежності України.

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Автор: Вікторія Токарєва