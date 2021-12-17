ФОПівці зібралися на акцію протесту / фото УНІАН / Надя Пришляк

ФОПівці, які зібралися на акцію біля парламенту перекрили рух на вулиці Грушевського.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 500 людей, які були на площі біля парламенту пішли колонами на Грушевського.

На перехресті вулиць Грушевського та Шовковичної рух вниз до Кабміну їм перекрили правоохоронці, які стоять в кілька рядів.

Під Радою зібралися приблизно 500 протестувальників / фото УНІАН / Надя Пришляк
До будівлі парламенту приїхали силовики / фото УНІАН / Надя Пришляк

Протестувальники кидають димові шашки, вигукують, щоб депутати підтримали законопроекти, деякі із протестувальників показують в сторону парламенту середній палець.

Читайте такожСьогодні робота в парламенті розпочалася з камерного концерту (фото, відео)Пікетувальників заблоковано в районі парламенту, оскільки інша колона правоохоронців в кілька рядів перекрила їм вихід біля готелю "Київ".

Рух транспортних засобів по вулиці Грушевського біля будівлі парламенту повністю відсутній.

Протестувальники кидали димові шашки / фото УНІАН / Надя Пришляк
Між протестувальниками та поліцією сталися сутички / фото УНІАН / Надя Пришляк

Між силовиками та протестувальниками відбулася штовханина. ЗМІ повідомляють про затримання кількох людей.

Одній з протестувальниць стало зле. До натовпу активістів приїжджала "швидка". ФОПівці продовжують спроби прорвати кордон силовиків.

До ФОПів приїжджала швидка / фото УНІАН / Надя Пришляк

Як повідомляє кореспондент УНІАН, ФОПівці пошкодили автомобіль поліціянтів.

Пошкоджене авто поліції / фото УНІАН / Дмитро Хилюк

Наразі активісти все ще поблизу будівлі Ради. Вони не планують наразі розходитися, попри дощ.

Активісти продовжують пікет / фото УНІАН / Дмитро Хилюк
Активісти не планують розходитися / фото УНІАН / Дмитро Хилюк
Протестувальники принесли із собою реквізит / фото УНІАН / Дмитро Хилюк
Реквізит ФОПів / фото УНІАН / Дмитро Хилюк

Силовики взяли в оточення протестувальників. Наразі сутички припинилися.

За порядком стежать силовики / фото УНІАН / Дмитро Хилюк
Ситуація контрольована / фото УНІАН / Дмитро Хилюк

Як відомо, сьогодні на позачерговому засіданні мають розглядатися законопроекти, які стосуються ФОПів.

Але в кулуарах голова фракції Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що фракція не підтримуватиме законопроекти і в них немає шансу набрати 226 голосів.

Нагадаємо, 14 грудня народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко закинув у сесійну залу парламенту касовий апарат та пояснив, що він виходив на вулицю до мітингувальників, які зібралися перед парламентом і які "борються проти запровадження РРО" – реєстраторів розрахункових операцій для фізосіб-підприємців.

1 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає відтермінування використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.

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Автор: Надя Пришляк