Біля парламенту їм прохід вниз по Грушевського перекрили правоохоронці.

ФОПівці, які зібралися на акцію біля парламенту перекрили рух на вулиці Грушевського.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 500 людей, які були на площі біля парламенту пішли колонами на Грушевського.

На перехресті вулиць Грушевського та Шовковичної рух вниз до Кабміну їм перекрили правоохоронці, які стоять в кілька рядів.

Протестувальники кидають димові шашки, вигукують, щоб депутати підтримали законопроекти, деякі із протестувальників показують в сторону парламенту середній палець.

Читайте такожСьогодні робота в парламенті розпочалася з камерного концерту (фото, відео)Пікетувальників заблоковано в районі парламенту, оскільки інша колона правоохоронців в кілька рядів перекрила їм вихід біля готелю "Київ".

Рух транспортних засобів по вулиці Грушевського біля будівлі парламенту повністю відсутній.

Між силовиками та протестувальниками відбулася штовханина. ЗМІ повідомляють про затримання кількох людей.

Одній з протестувальниць стало зле. До натовпу активістів приїжджала "швидка". ФОПівці продовжують спроби прорвати кордон силовиків.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, ФОПівці пошкодили автомобіль поліціянтів.

Наразі активісти все ще поблизу будівлі Ради. Вони не планують наразі розходитися, попри дощ.

Силовики взяли в оточення протестувальників. Наразі сутички припинилися.

Як відомо, сьогодні на позачерговому засіданні мають розглядатися законопроекти, які стосуються ФОПів.

Але в кулуарах голова фракції Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що фракція не підтримуватиме законопроекти і в них немає шансу набрати 226 голосів.

Нагадаємо, 14 грудня народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко закинув у сесійну залу парламенту касовий апарат та пояснив, що він виходив на вулицю до мітингувальників, які зібралися перед парламентом і які "борються проти запровадження РРО" – реєстраторів розрахункових операцій для фізосіб-підприємців.

1 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає відтермінування використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Автор: Надя Пришляк