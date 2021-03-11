У новому реєстрі зручний інтерфейс, який дозволяє швидко знайти корупціонерів за прізвищем, за видом корупційного діяння або за місцем скоєння злочину чи правопорушення.

Національне агентство з питань запобігання корупції презентувало оновлений Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів).

Як передає кореспондент УНІАН, презентація відбулася за участі голови НАЗК Олександра Новікова, керівника Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК Сергія Деркача, а також закордонних партнерів України.

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За словами Новікова, 59% українців вважають, що відкритість даних про корупціонерів є одним з основних заходів із запобігання корупції, до оновлення Реєстр корупціонерів був формальним інструментом, оскільки там був незручний пошук, не було відомостей про загальну кількість осіб, розподілу за категоріями.

«Сьогодні ми презентуємо новий реєстр. Тепер можна побачити, скільки всього людей притягнуто до відповідальності за корупцію. Серед них, зокрема, скільки по кримінальних злочинах, скільки – по адміністративних правопорушеннях і скільки – до дисциплінарної відповідальності. Також ми зробили зручний пошук, і тепер за ім’ям особи, за видом вчиненого правопорушення будь-хто може проаналізувати дані про осіб, які вчинили корупційні правопорушення», - сказав Новіков.

Він додав, що у новому реєстрі налагоджено зручну роботу з даними та створено інтерактивну мапу правопорушень.

«Тепер можна побачити кількість осіб, які вчинили корупційні правопорушення у будь-якій області із розбивкою по кожній категорії правопорушень», - повідомив Новіков.

Також він зауважив, що всі учасники держзакупівель зможуть перевіряти, чи є в Реєстрі корупціонерів посадовці або юридичні особи, з якими вони мають намір вести справи.

«Це важливо, оскільки наявність таких даних є підставою для неучасті у закупівлях», - підкреслив Новіков.

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

25 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням оцінити конституційну ситуацію, викликану рішенням КСУ.

Венеціанська комісія розкритикувала зазначене рішення Конституційного суду і порадила зберегти систему електронного декларування чиновниками своїх активів. Венеціанська комісія підготувала для Верховної Ради шість пропозицій для вирішення кризи, зокрема, пропонувала передбачити гарантії захисту суддів від можливих зловживань з боку НАЗК.

Також Венеціанська комісія підготувала 10 рекомендацій для внесення змін до закону про Конституційний суд України. Серед іншого, пропонувалося створити орган з відбору суддів за участі міжнародних експертів і представників громадянського суспільства.

15 грудня Верховна Рада ухвалила закон щодо відновлення повноважень НАЗК (№4470).

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Автор: Дмитро Хилюк