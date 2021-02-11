Генпрокурор розповіла про пріоритетні напрямки діяльності.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова у четвер взяла участь у сьомому засіданні Ради асоціації Україна – ЄС, що пройшло в Брюсселі.

Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, Венедіктова виступила на пленарному засіданні Ради під час обговорення процесу імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в блоці "Правосуддя, свобода та безпека". Зокрема, вона розповіла про процес реформування органів прокуратури, розпочатий у 2019 році. Його основний етап, пов’язаний із кадровим перезавантаженням, завершено.

"Ми закінчили атестацію прокурорів на тих же правилах і за підтримки міжнародних партнерів, з якими починали цю процедуру. Із понад 11 тисяч прокурорів, які взяли у ній участь, 7 157 – успішно подолали всі етапи. На часі наповнення системи новими кадрами – переважно юристами, які досі не працювали в прокуратурі. Конкурсний добір відбуватиметься на рівні окружних прокуратур, який стане стартовим для тих, хто хоче працювати в інституції. Крім цього, ми плануємо зміни до законодавства, що відкриють можливість брати на роботу також випускників вишів", - розповіла генпрокурор.

За її словами, минулоріч прокуратура України вперше отримала свою стратегію розвитку. Наразі триває робота над Концепцією розвитку кримінальної юстиції та органів правопорядку. В планах - зміни до кримінального процесуального законодавства для забезпечення швидкого та ефективного розслідування із дотриманням прав людини.

Під час виступу Венедіктова акцентувала увагу на пріоритетних напрямах – антикорупційному, протидії воєнним злочинам та злочинам у військовій сфері, захисту екології, боротьбі з кіберзлочинами та домашнім насильством. За її словами, продовжується підготовка системи оцінювання якості роботи прокурорів за об’єктивними критеріями та розробка стандартів їх діяльності. Підвищить ефективність роботи також впровадження електронного кримінального провадження, наголосила генпрокурор.

"Ми прагнемо створити прокуратуру європейського зразка, у внутрішніх процедурах функціонування якої враховано кращі міжнародні практики, стандарти та рекомендації", - сказала вона.

Венедіктова також підкреслила, що важливим євроінтеграційним маркером є також розвиток антикорупційних органів України.

"Одним із ключових пріоритетів і подією цього року є обрання Конкурсною комісією керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в прозорий і транспарентний спосіб. Ми сподіваємось, що з новим очільником САП буде дієвим, незалежним органом з високою суспільною довірою", - заявила генпрокурор.

Вона зазначила, що відповідність конкурсної процедури високим міжнародним стандартам забезпечується, зокрема, призначенням Радою прокурорів до конкурсної комісії авторитетних міжнародних та українських фахівців: Романа Куйбіди – відомого експерта; Нони Цоцорії – колишньої судді Європейського суду з прав людини; Драго Коса – колишнього голови GRECO та Антикорупційної комісії Словенії; Томаса Фаєрстона – американського юриста, партнера міжнародної юридичної компанії Baker McKenzie, а також призначенням Верховною Радою України інших 7-ми членів комісії. Наразі відбувається прийом документів від конкурсантів, який триватиме до 15 лютого.

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Автор: УНІАН