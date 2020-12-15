Він зазначає, що перебуває вдома і почувається нормально.

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат від "Слуги народу" Андрій Герус захворів на COVID-19.

Читайте такожВідомий гуморист і депутат Філімонов захворів на COVID-19Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Отримав позитивний тест на COVID-19, почуваюся нормально, перебуваю вдома. Захворіли всією сім’єю, діти переносять найлегше, практично безсимптомно. Всім 36,6 та бережіться від цих клятих підступних вірусів!" - написав парламентарій.

Скільки депутатів хворіє на коронавірус

14 грудня голова ВР Дмитро Разумков повідомив, що на COVID-19 хворіє 21 народний депутат і 55 працівників Апарату Верховної Ради.

"Станом на сьогодні перехворіло або хворіє в Апараті 211 співробітників. Серед народних депутатів України, які перехворіли або хворіють сьогодні, - це 128 народних депутатів України. Станом на сьогодні – 21 особа і 55 представників Апарату", - сказав спікер.

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Автор: Таня Поляковська