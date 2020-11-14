Президент відреагував на закиди опонентів, що нібито його лікування обходиться дуже дорого для платників податків.

Президент України Володимир Зеленський, який 9 листопада захворів на COVID-19 і перебуває в лікарні «Феофанії», заявляє, що лікується там на загальних умовах, як й інші пацієнти.

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Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні до українців в суботу.

«Як це не парадоксально, але я хочу подякувати нашим постійним опонентам за фейк про те, що моє лікування коштує мільйони гривень на день. Дякую, що даєте змогу посміятись, піднімаєте настрій і піклуєтесь, таким чином, про моє здоров’я», - сказав Зеленський.

За його словами, «все це, звісно, маячня».

«Я перебуваю в лікарні на загальних умовах, як і всі інші пацієнти. І чекаємо від вас нової веселої брехні», - додав президент.

Він зазначив, що почувається досить добре і продовжує працювати дистанційно.

Зеленський з Єрмаком захворіли на коронавірус і "переїхали" в Феофанію

Президент Зеленський оголосив, що заразився коронавірусом 9 листопада. Спочатку повідомлялося, що він лікується вдома, але вранці 12 листопада з'ясувалося, що президента госпіталізовано до «Феофанії».

У лікарні в розпорядженні Зеленського окреме приміщення, обладнане для відеоконференцій, та спецзв'язок. Президент продовжує виконувати свої обов'язки.

Разом із Зеленським у «Феофанії» лікується і голова його Офісу Андрій Єрмак.

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Автор: Тамара Отовська