Таке рішення Магалецька прийняла через стан свого здоров'я.

Владислава Магалецька подала заяву на звільнення з посади голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за власним бажанням через стан здоров'я.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Робота на посаді голови ДПСС потребує постійного включення в режимі 24/7/365 і повної самовіддачі. Працювати в такому режимі в найближчий час я просто фізично не зможу. Вважаю неправильним брати довгий лікарняний і залишати величезну структуру у підвішеному стані фактично без керівництва", - зазначила Магалецька.

Читайте такожЗеленський призначив нового заступника голові Офісу президента ЄрмакуВона додала, що багато зусиль, часу та енергії було покладено нею на те, щоб реформувати Держпродспоживслужбу, зробити її більш сучасною, європейською та ефективною: реформи мають бути продовжені; досягнуті результати мають стати фундаментом для подальшого росту; проекти, що були запущені, мають бути реалізовані до кінця.

Також вона подякувала за співпрацю усім, з ким вдалося ефективно співпрацювати.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів створив Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у вересні 2014 року замість Держцінінспекції та низки інших контролюючих органів.

4 листопада 2020 року уряд призначив Магалецьку головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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