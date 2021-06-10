Заяви подали щонайменше 15 членів Вінницького осередку партії.

Члени "Голосу" з Вінницької обласної територіальної організації заявили, що покидають партію.

Зокрема, спільну заяву, оприлюднену на сторінці "Голос.Вінниця" у Facebook, підписали 15 партійців. Вони виступають проти процесів, які, за їх словами, зараз відбуваються в "Голосі", а саме:

узурпації та зловживання владою з боку керівництва;

кулуарних перемовин з Офісом президента України та ПП "Слуга народу";

чистки незгодних партійців;

цілковитого ігнорування заяв територіальних осередків, які виступили за проведення позачергового з'їзду партії;

підтримки кон'юктурних політичних рішень (партійці говорять про неприпустимість продажу місць у виборчих комісіях на 87 окрузі);

рейдерства партії.

"Мусимо констатувати, що така позиція керівництва партії суперечить нашим цілям та цінностям. Ми не хочемо асоціювати себе наразі з цією політичною силою. Попри всі наші спроби зупинити процес розпаду партії та розпочати конструктивний діалог, керівництво партії продовжило діяти неприйнятно, зраджуючи тим цінностям, які декларувала партія. Тож ми, команда Вінницької обласної територіальної організації, змушені одноголосно заявити про вихід з політичної партії "Голос", - йдеться в заяві.

У прес-службі "Голосу" підтвердили, що деякі члени Вінницького осередку повідомили про вихід з партії.

"Станом на сьогодні заяви у вигляді скан-копій надійшли від 15 людей. Відповідно до процедури виходу з партії, мають надійти оригінали письмових заяв. Заяв від очільників цього осередку не надходило. Також повідомляємо, що на розгляді у Політраді партії є заяви про вступ нових членів", - зазначили в "Голосі".

Читайте такожПартія "Голос" у Раді оголосила про перехід в опозицію до влади (відео)Загалом Вінницька територіальна організація партії налічує 29 членів.

Розлад у партії "Голос": що відомо

7 червня український шоумен і волонтер Сергій Притула оголосив, що покидає "Голос", і розкритикував керівництво партії. При цьому раніше, наприкінці квітня Притула висловлював готовність очолити "Голос". Зараз же політсилу очолює народний депутат Кіра Рудик: у березні 2020-го вона змінила на цій посаді Святослава Вакарчука, який заявив у червні про вихід з парламенту.

У "Голосі" своєю чергою заявили, що не здивовані, що "особисті амбіції" Притули "взяли гору над спільною метою".

Після виходу шоумена з'явилася інформація, що партію можуть покинути ще десять народних депутатів.

Чернівецька територіальна організація "Голосу" вимагає виключити Кіру Рудик зі складу партії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова