Частина нардепів від «Голосу» обурена порушенням з боку керівництва партії принципів внутрішньопартійної демократії та прозорості у її діяльності.

Нардепи від «Голосу» закликають ініціювати проведення з’їзду партії, щоб обрати нове керівництво та змінити статут.

Про це йдеться у спільній заяві, яку оприлюднила частина народних депутатів фракції "Голос".

"Ми розчаровані відмовою керівництва партії та фракції підписувати постанову про звільнення генерального прокурора Ірини Венедіктової, попри те, що більшість представників фракції вважають її роботу провальною. Ми засуджуємо ведення керівництвом партії та фракції підкилимних переговорів про входження до коаліції з партією влади. Ми не бачимо себе в коаліції з політичною силою, яка покриває Татарова та Степанова, призначає Шкарлета, кидає за грати політв'язнів, провалила вакцинацію та вірить у мирні наміри Росії. Така коаліція неприпустима», - йдеться у заяві.

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Також частина нардепів від «Голосу» обурена порушенням з боку керівництва партії принципів внутрішньопартійної демократії та прозорості у її діяльності.

«Останній з’їзд партії, який відбувся у лютому 2021 року, через тиск керівництва партії пройшов із численними порушеннями та без проведення конференцій територіальних осередків, які йому мали передувати», - зазначається у заяві.

Нардепи вимагають терміново ініціювати осередкам на місцях проведення з'їзду, на якому:

детально і відкрито напрацювати, обговорити та затвердити демократичні зміни до Статуту партії, які дадуть змогу усунути практику ухвалення рішень однією людиною і розширять повноваження партійних осередків;

провести нові прозорі й чесні вибори керівництва партії, які дадуть можливість перезапустити роботу партії та фракції "Голос".

Заяву підписали 10 нардепів – Соломія Бобровська, Роман Лозинський, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Ярослав Юрчишин, Галина Васильченко, Андрій Шараскін, Наталя Піпа, Юлія Клименко.

Що відомо про можливий розкол у "Голосі"

16 березня ряд депутатів з фракції "Голос" вперше всупереч позиції партії проголосували за провладний законопроект. На думку їхніх колег по фракції, таким чином вони підтримали "атаку на антикорупційні органи".

Після цього політрада партії зібралася на обговорення цього голосування.

Голова фракції Ярослав Железняк каже, що про розкол фракції говорити рано.

Наразі головою партії "Голос" є Кіра Рудик. Головою фракції – Ярослав Железняк.

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Автор: Денис Прядко