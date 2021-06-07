Депутати зауважують, що "бажання окремих партійців "Голосу" відмовитися від програмних засад" не зупиняє процес розбудови партії.

У партії "Голос" не здивовані, що "особисті амбіції" телеведучого і шоумена Сергія Притули "взяли гору над спільною ціллю".

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі партії.

Коментуючи заяву Притули про те, що він залишає партію "Голос", у партії зазначили: "Ми не здивовані тим, що особисті амбіції Притули і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною взяли гору над спільною ціллю - побудувати велику ліберальну партію в Україні та спільно втілювати всі програмні обіцянки, задекларовані протягом двох виборчих кампаній, у тому числі, і паном Сергієм".

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Водночас, зауважили в партії, "бажання окремих партійців "Голосу" відмовитися від програмних засад, ліберальної ідеології, обіцянок, даних під час виборів, і йти своїм політичним шляхом жодним чином не зупиняє процес розбудови ліберальної партії, якою є "Голос".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 червня, Притула оголосив про вихід з партії "Голос". Водночас він зауважив, що не йде з політики.

"Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення", - пояснив Притула. - "Про свої наступні плани у політичній царині я, в обов’язковому порядку, повідомлю на своїх офіційних ресурсах!" - підсумував Притула.

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Автор: Тетяна Поляковська