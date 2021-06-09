При цьому нардепи можуть покинути партію, але залишитися у фракції.

Після виходу шоумена Сергія Притули партію "Голос", створену фронтменом групи "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком, можуть покинути ще десять народних депутатів.

Про це розповіла депутат Соломія Бобровська, пише НВ.

"Ми спільно ухвалюватимемо рішення про подальше наше перебування в партії. На цьому я ставлю крапку. Тому що в нас триває обговорення давно", - заявила нардеп.

За її словами, рішення досі обговорюється.

"Є окреме рішення від Сергія Притули, за ним вийшов Білоцерківський центр і, я так розумію, виходять інші колеги з фракції Київради. Але наше рішення буде окремим, воно обговорюється і не прив'язане до Сергія. Ми будемо ухвалювати рішення про подальші кроки самостійно. Поки немає такого рішення, воно у процесі обговорення", - повідомила Бобровська.

За її словами, крім неї самої, про вихід з партії також думають

Галина Васильченко,

Юлія Клименко,

Роман Лозинський,

Наталія Піпа,

Ольга Стефанишина,

Олександра Устинова,

Володимир Цабаль,

Андрій Шараскін,

Ярослав Юрчишин.

Ці депутати, каже Бобровська, перебувають в опозиції з лютого.

"Ми робили всі від нас залежні кроки щодо зміни статуту партії, зборів партії й так далі. Вони минулого тижня виключили без пояснень трьох керівників обласних організацій, які були з моменту парламентських виборів, і це є фактично зачисткою партійною, заміною на людей, які не стосуються тих чи інших областей від слова зовсім. Як на мене, це просто рейдерство Кіри Рудик і наближених людей", - вважає нардеп.

Читайте такожЗМІ заговорили про розкол у "Голосі" - у фракції прокоментувалиПри цьому депутати можуть покинути партію, але залишитися у фракції - у такому випадку вони збережуть мандати. На позачергових виборах до Верховної Ради 2019 року партія "Голос" посіла п'яте місце у пропорційній частині за кількістю голосів виборців і отримала в парламенті IX скликання 17 мандатів за партійними списками, а також три мандати в одномандатних мажоритарних округах.

Вихід згаданих нардепів з партії, на думку Бобровської, може відбутися в будь-який момент.

"Але для нас усіх важливо, щоб це було консолідоване рішення і розуміння, що це останнє, можливо, рішення в цій ситуації. Для нас важливо зберегти людей, партію, яку ми робили від самого початку, коли Кіри Рудик ще не було в партії", - заявила депутат.

Притула вийшов з партії "Голос": що відомо

7 червня український шоумен і волонтер Сергій Притула оголосив, що покидає "Голос", і розкритикував керівництво партії.

При цьому раніше, наприкінці квітня Притула висловлював готовність очолити "Голос". Зараз же політсилу очолює народний депутат Кіра Рудик: у березні 2020-го вона змінила на цій посаді Святослава Вакарчука, який заявив у червні про вихід з парламенту.

У "Голосі" своєю чергою заявили, що не здивовані, що "особисті амбіції" Притули "взяли гору над спільною метою".

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Автор: Катерина Комолова