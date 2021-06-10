Кіра Рудик очолила "Голос" у березні 2020 року.

Чернівецька територіальна організація «Голосу» вимагає виключити Кіру Рудик зі складу партії.

Відповідна заява опублікована у Facebook на тлі виходу з політичної сили військового волонтера й ведучого Сергія Притули.

Місцеві депутати звинуватили голову партії в «узурпації та зловживанні владою». Вони нагадали, що влітку 2020 року Рудик ініціювала зміну статуту «Голосу», розширивши свої повноваження.

Читайте такожУ "Голосі" не здивовані, що "особисті амбіції" Притули "взяли гору над спільною ціллю"«Такий крок позиціонували як тимчасовий «на 3 місяці, щоб пройти місцеві вибори». Коли ж після виборів партійці попросили повернути стару редакцію Статуту, це питання було заблоковано Кірою Рудик, яка з того часу не проводила зборів політради. Надалі це дозволило Кірі Рудик взяти всі керівні органи під контроль, усунувши тих хто міг становити конкуренцію та запобігти узурпації та зловживанням», – стверджують в осередку.

На заміну Притули й інших членів «Голосу», які вимагали проведення з’їзду, Рудик затверджує лояльних до себе кандидатів, вважають у партії.

«Згідно із підпунктом 4 п. 13.8.1 Статуту партії ради Чернівецької територіальної організації політичної партії «Голос» приймає рішення щодо внесення подання до Політичної ради політичної партії «Голос» про необхідність виключення з партії члена ПП «Голос» Рудик Кіри Олександрівни за порушення Статуту Партії», – заявили у Чернівцях.

Тимчасом голова осередку «Голосу» в Херсонській області Марина Войтенко на своїй особистій сторінці у Facebook заявила про вихід членів з політсили, пояснивши, що заяву чомусь видалили з офіційної сторінки «Голосу».

Войтенко додала, що за останні півроку «Голос» відійшов від задекларованих цінностей, а всі політичні рішення зараз приймаються в кулуарах.

«В багатьох осередках «Голосу» по всій Україні також спостерігається масовий вихід із лав партії її представників. І це не просто знак протесту. Це, насамперед, свідоме рішення і бажання надалі змінювати нашу країну і світ навколо нас на краще», – зазначила Войтенко.

7 червня Сергій Притула заявив про вихід з партії «Голос», розкритикувавши керівництво партії. До цього – у лютому – волонтер не потрапив до нового складу політсили, а також перестав бути заступником голови партії.

Притула тоді ж заявляв, що готовий навіть очолити «Голос», на що Рудик відповідала різкими фразами.

Кіра Рудик очолила «Голос» після того, як керівник і засновник партії Святослав Вакарчук оголосив про вихід з парламенту.

Колеги Рудик неодноразово скаржилися на принципи ведення нею політичної діяльності. На що сама Рудик у квітні відповідала, що зміни керівництва не боїться, але переконана, що цього за 90% підтримки її кандидатури не відбудеться. Дії своїх внутрішньопартійних опонентів депутатка називала «маргінальною активністю», щоб увірвати побільше влади.

Наразі 10 народних депутатів можуть піти услід за Притулою, але з виходом шоумена вони своє рішення не пов’язують.

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Автор: Яна Ставська