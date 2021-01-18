Анн Лінде має намір на власні очі побачити ситуацію у районах, вражених конфліктом.

Чинна голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде 20 січня відвідає Донбас.

Як повідомляється на сайті ОБСЄ, проте це відбудеться за умови, якщо дозволить ситуація з безпекою.

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Зазначається, що Лінде 19-20 січня відвідає Україну для зустрічей з українськими високопосадовцями і для подорожі на схід.

19 січня вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

«Переговори буде зосереджено на кризі в Україні і довкола неї, а також на зміцненні співпраці між ОБСЄ і Україною», - сказано у повідомленні.

Також вона зустрінеться з представниками громадянського суспільства, членами Спеціальної моніторингової місії і Координатором проектів ОБСЄ в Україні.

«20 січня вона планує відвідати східну Україну, якщо дозволить ситуація з безпекою, щоб побачити на власні очі ситуацію у районах, вражених конфліктом", - додали в ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, Лінде 14 січня наголосила, що територіальна цілісність України має бути відновлена включно з територією окупованого Росією Криму.

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Автор: Віталій Саєнко