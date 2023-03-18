В Офісі президента визнали, що у російського диктатора було кілька важливих досягнень у війні.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російський диктатор Володимир Путін зміг успішно реалізувати п'ять важливих завдань. Їх перерахував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, до теперішнього моменту "чудовий план Путіна" успішно втілив наступні пункти:

Вигнання Росії з Європи. Остаточне самогубство "руського міра" в Україні. Самодискредитація і знищення російської армії. Економічна ізоляція Росії.

Новітнім досягненням Путіна і його "особистою нагородою" став виписаний ордер на його арешт Міжнародним судом в Гаазі.

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"Сильно. Все буде гірше для Росії", - прогнозує Подоляк.

Ордер на арешт Путіна

17 березня Міжнародний кримінальний суд, розташований в Гаазі, видав міжнародні ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової. Ордери видані в рамках кримінальної справи про викрадення українських дітей на окупованій території та їх вивезення до Росії.

У самій Росії реакція на це повідомлення була до крайності істеричною. У Кремлі заявили, що не визнають юрисдикцію цього суду, а тому для них це рішення нібито не матиме жодних наслідків.

Примітно, що досі сумнівної честі отримати ордер на арешт удостоїлися всього три державні лідери - президент Судану Омар аль-Башир, правитель Лівії Муаммар Каддафі і президент Кот-д'івуару Лоран Гбагбо. Путін став четвертим.

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