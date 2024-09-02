Повноваження Кудрицького закінчуються 4 вересня.

Наглядова рада державної компаніі НЕК "Укренерго" припинила повноваження голови правління Володимира Кудрицького за згодою сторін.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні 2 вересня. Повноваження Кудрицького закінчуються 4 вересня.

Наглядова рада очікує від нового керівництва невідкладних кроків для вирішення проблеми будівництва захисних споруд на критичних обʼєктах оператора системи передач.

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За інформацією ЗМІ, причиною відставки Кудрицького стала незадовільна робота з будівництва захисних споруд на обʼєктах державної компанії.

Звільнення Кудрицького: що передувало

Нещодавно поінформоване джерело в Міненерго розповіло УНІАН, що главу правління національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимира Кудрицького під час засідання ставки при Президентові України попросили написати заяву про звільнення через зрив робіт із захисту підстанцій від обстрілів.

Тоді ЗМІ повідомляли, що Кудрицький заяву писати начебто відмовився, тому прогнозувалося, що його має звільнити наглядова рада.

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