За даними фракції, такий інцидент дійсно був, але це сталося ще рік тому.

Фракція політичної партії "Слуга Народу" засудила дії народного депутата Миколи Галушка, який обматюкав поліцію за зупинку його авто. Однак з’явилися й інші деталі зухвалої події.

Про це написала речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

За її словами, фракція вважає таку поведінку у спілкуванні з поліцейськими неприйнятною для будь-якого громадянина. Тим більше – для члена парламенту.

Наша фракція приносить вибачення працівникам поліції й усім, кого могла образити ця ситуація. Як нам вдалося з’ясувати, і це підтверджують дані самого відео, цей інцидент мав місце рік тому, 18 грудня 2020 року. Як стверджує сам депутат Галушко, він знав про існування цього відео, оскільки воно було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС, який погрожував оприлюднити його у випадку відмови депутата підтримувати в парламенті його ініціативи, - заявила Палійчук.

Читайте такожРейтинг політичних партій очолює "Слуга народу" - опитуванняСам Галушко впевнений, що поява цього відео в публічному просторі пов’язана з його позицією під час голосування за відставку керівника МВС, яке відбулося 15 липня. А з’явилося воно саме зараз, бо дата запису з камери минулого року начебто збігається з нинішнім періодом року. І її можна сприйняти як нещодавній інцидент.

"Тим не менше, цей факт не виправдовує Миколу Галушка та його вчинок, хоча й викликає багато запитань до правомірності дій попереднього керівництва МВС. Така поведінка депутата є неприйнятною і вона стане предметом розгляду етичного комітету партії, який визначить міру покарання для нього", - додала Палійчук.

Як повідомляв УНІАН, у ЗМІ з'явилося відео того, як нардеп від провладної "Слуги народу" Микола Галушко влаштував скандал правоохоронцям, які зупинили водія його авто, що порушив правила дорожнього руху.

"Як ви можете його, б***ь, оглядати? Ну ви що?", "Ти що, хворий на голову"?, - заявляв під час спілкування з копами "слуга народу". На що ті спокійно відповідали депутату, що його авто не відрізняється від інших.

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