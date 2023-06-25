Відповідний проект акта підтримали на черговому засіданні Кабміну.

Уряд погодив запропоновані Міністерством у справах ветеранів зміни до законодавства щодо залучення ветеранів до підготовки громадян до національного спротиву. Йдеться про внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву".

Як повідомили на Урядовому порталі, цими змінами передбачається можливість залучення ветеранів війни до організації та здійснення завдань підготовки громадян України до національного спротиву з урахуванням отриманого ветеранами війни бойового досвіду. Відповідний проект акта підтримали на черговому засіданні Кабміну.

Зазначається, що майбутніми змінами до чинного закону також розширюється склад суб’єктів, відповідальних за здійснення початкової загальновійськової підготовки громадян шляхом додавання Мінветеранів.

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"Необхідність внести зміни до закону про основи національного спротиву продиктована умовами сьогодення. Тому ми пропонуємо імплементувати в систему освіти практичний досвід захисту України, який набули наші ветерани й ветеранки. Сподіваємося, що у найближчий час даний проект закону буде розглянутий і ухвалений парламентом", – наголосив перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

Зміни в українському законодавстві: останні рішення

22 червня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо заборони імпорту видавничої продукції з Росії та Білорусі. Текст закону був надісланий інституціям ЄС для додаткової оцінки.

20 червня президент підписав законопроекти про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів. Як пояснив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БПЛА на час воєнного стану.

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